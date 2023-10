Masters 1000 Parigi-Bercy: Safiullin a sorpresa, Alcaraz fuori al primo turno per la prima volta nel 2023

Sorpresa clamorosa nella serata di martedì del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con l’eliminazione inaspettata della testa di serie numero due, Carlos Alcaraz, per mano del russo Roman Safiullin in due set col punteggio di 6-3 6-4. Si tratta della prima esclusione già al primo turno di un torneo nel 2023 per lo spagnolo, che ha dimostrato ancora una volta di non trovarsi in uno stato di forma ottimale. Sul cemento indoor parigino, inoltre, per il numero 45 al mondo arriva anche la prima vittoria in carriera contro un top-3 in una stagione davvero ottima per lui. Alcaraz si avvicina dunque alle Atp Finals non nel modo migliore, inoltre a questo punto Novak Djokovic è lanciato verso la conquista della prima posizione aritmetica nel ranking di fine anno.

Nelle altre sfide di giornata, Alexander Zverev ha avuto la meglio di Fucsovics in tre set e in rimonta, mentre Auger-Aliassime si è imposto su Struff. Rimonta anche per Etcheverry contro il serbo Kecmanovic, mentre il derby americano per affrontare Sinner al secondo turno va a McDonald su Wolf. Lo statunitense Korda è invece uscito sconfitto per mano di Hurkacz, mentre Griekspoor ha inflitto un doppio 6-2 6-2 a Davidovich Fokina. In serata, infine, estro e sregolatezza ma anche solidità e concentrazione per il kazako Bublik, che ha piegato Jarry in due set con un simmetrico e doppio 7-6(3) 7-6(3).