Rybakina-Kasatkina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Abu Dhabi 2024

Elena Rybakina se la vedrà contro Daria Kasatkina nella finale del WTA 500 di Abu Dhabi 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. A un passo dal secondo titolo stagionale la tennista kazaka, che ha trionfato a inizio stagione a Brisbane e scenderà in campo con i favori del pronostico contro Kasatkina. La giocatrice russa è reduce da una bella vittoria in semifinale contro Haddad Maia e, nonostante i precedenti siano in parità (2-2) dovrà ribaltare il pronostico della vigilia per fare ciò che non le è riuscito ad Adelaide, dove si arrese nell’atto conclusivo a Ostapenko.

Rybakina e Kasatkina scenderanno in campo domenica 11 febbraio alle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato che cambierà spesso nel corso della settimana. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match la finale, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.