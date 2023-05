Ruud-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Casper Ruud affronterà Francisco Cerundolo nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Si prospetta un match piuttosto equilibrato, tra un Ruud sempre molto ondivago in questa stagione, in cui alterna partite in cui sembra ritrovarsi a delle debaclé incredibili, e un Cerundolo che invece dimostra ampiamente di valere un posto tra i primi 30 del ranking mondiale. L’argentino è anche avanti due ad uno nei precedenti. Ruud riuscì ad aggiudicarsi l’importante semifinale dello scorso anno a Miami, ma l’argentino è uscito vincitore in entrambi gli incontri giocati sulla terra rossa: l’estate passata a Bastad e soprattutto la sfida giocata poche settimane fa a Barcellona.

Ruud e Cerundolo scenderanno in campo mercoledì 17 maggio alle ore 19:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questo incontro di quarti di finale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.