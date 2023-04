Atalanta, il ricordo di Morosini a 11 anni dalla morte: “Piermario non sarà mai dimenticato”

Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, l’Atalanta ha voluto ricordare Piermario Morosini in occasione dell’11° anniversario della sua morte. Prodotto del settore giovanile degli orobici, morì in campo durante la gara tra Pescara e Livorno il 14 aprile 2012. “Ricorre oggi l’undicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini tragicamente scomparso a Pescara il 14 aprile 2012. Il tempo scorre, non si ferma mai così come mai Piermario sarà dimenticato. Oggi come ieri tutta l’Atalanta lo ricorda con grande commozione e immutato affetto perché Piermario è sempre con noi” si legge. A Morosini, che vinse lo scudetto Allievi Nazionali nel 2002 con l’Atalanta ma non vestì mai la maglia della prima squadra, è stata dedicata la Curva Sud del Gewiss Stadium.