Running, Napoli City Half Marathon: Muktar Edris vuole il primato sul suolo italiano

Domenica 26 febbraio alle ore 09:00 scatterà la decima Napoli City Half Marathon, che vedrà al via oltre 5000 atleti, di cui più di mille stranieri. Il nome più atteso quest’anno è quello dell’etipe Muktar Edris, che è pronto a frantumare il primato di mezza maratona più veloce di sempre su suolo italiano, ad oggi appartanente al connazionale Zersenay Tadese con 58’59” nel 2007. Il suo personale di 58’40” sulla mezza maratona certamente fa ben sperare e l’atleta africano si dichiara fiducioso: “Sono in forma, anche se due settimane fa sono caduto mentre mi allenavo ma per fortuna non ho riportato traumi importanti” – ha detto Edris. “Sono amico di Yeman Crippa, anche se non siamo compagni di allenamento, e da quanto ho visto in merito al percorso di gara sono positivo e penso che farò di tutto per far cadere il primato di mezza maratona su suolo italiano”, ha concluso.

Per l’Italia attesa per Stefano La Rosa, nelle gambe ben otto titoli nazionali, attualmente in fase di preparazione di una maratona a cui parteciperà a Marzo. “Ho corso ieri un lungo da 38 km e ho ancora un allenamento di qualità da svolgere, poi comincerà la fase di scarico e recupero fino alla Napoli City Half Marathon – ha detto La Rosa – Qui a Napoli sento di poter fare bene, sarà per me una fondamentale gara-test, conosco il percorso avendo partecipato altre due volte (2018 e 2019) e sono certo che le modifiche apportate lo avranno ancor più velocizzato. Voglio quindi battere il tempo di 1h03’56” ottenuto in questa gara e, se il tempo atmosferico sarà clemente sento di potercela fare, anche se si tratta di una gara di avvicinamento alla maratona. Qui a Napoli mi sento come in famiglia, non vedo l’ora di essere al via”, ha concluso.