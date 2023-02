La stampa tedesca esalta il Napoli: “Nessuno come loro in Europa, sono semidei”

“Il Napoli è arrivato a Francoforte senza punti deboli, giocando a un livello che in Germania vediamo solo con il Bayern Monaco quando è al meglio, se non ha ammaccature nella forma come quest’anno. Non sorprende che il Napoli abbia 15 punti di vantaggio sugli inseguitori in Serie A. Ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica”. La Faz incorona così il Napoli che ha battuto 0-2 l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Champions League. Una serata splendida per gli azzurri che vengono esaltati dalla stampa tedesca tout court, così come riporta l’Agenzia Dire, in particolare la Suddeutsche Zeitung che scrive come “anche lo spirito santo del calcio deve essere rimasto sorpreso dal fatto che questa partita si sia effettivamente giocata. C’era motivo di scetticismo fino alla fine, perché non molto tempo fa l’Eintracht di Francoforte era ancora un club tradizionale simile a una diva che stava affrontando una crisi di mezza età tra mediocrità e necessità di retrocessione, invece la diva del Meno ha raggiunto uno status così rapido che martedì sera ha potuto affrontare i semidei azzurri, la capolista della Serie A italiana”. E la SZ non ha dubbi: “C’era da aspettarsi una certa differenza di classe, perché i napoletani hanno padroneggiato tutte le complessità del gioco. Possono mantenere la palla nei propri ranghi, aumentare bruscamente il ritmo e c’è sempre una superiorità creata da qualche parte a formare un triangolo. In breve: non ci sono avversari più difficili in Europa”.