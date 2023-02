Disastro Liverpool col Real Madrid, la stampa inglese non perdona: “Vergogna inaccettabile”

Da 2-0 a 2-5 e un piede e tre quarti fuori dalla Champions League con il campionato in cui si è fuori dai primi quattro posti. Il Liverpool sta vivendo una stagione disastrosa e dopo il clamoroso ko col Real Madrid negli ottavi della coppa più prestigiosa la stampa inglese non perdona i Reds di Klopp: in prima pagina il Sun scrive con un gioco di parola “Di5grace”, vale a dire “Vergogna”, utilizzando il numero 5 come i gol subiti da Alisson. “Barcollanti” per il Mirror Sport, “Ripped to Shreds” (“Fatto a pezzi”) scritto da Daily Express.