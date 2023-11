Running, maratona di Verona: trionfo di Epis e Agostini

Nei campionati italiani di maratona, andati in scena a Verona, Giovanna Epis ha trovato la vittoria per seconda volta nella categoria femminile, mentre Francesco Agostini è stato il migliore tra gli uomini. L’atleta italiana ha concluso in 2h29:09, crono molto simile a quello registrato ai Mondiali (2h29:10), mettendosi davanti a Alessia Tuccitto (Caivano Runners) con 2h38:52 e Alice Franceschini (Atl. Spezia Duferco, 2h42:23). Nel gruppo maschile la spunta Agostini in 2h14:21 che conquista così il primo successo, davanti a Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana, 2h15:28) e Riccardo Mugnosso (Caivano Runners, 2h15:52).