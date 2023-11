Nazionale, gruppo al completo a Coverciano in vista dell’Ucraina

E’ un gruppo azzurro al completo quello che in mattinata a Coverciano ha svolto la seduta di allenamento prima della partenza per Leverkusen, dove l’Italia domani sera sfiderà l’Ucraina per ottenere il pass per gli Europei. Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento fisico-atletico, il ct Luciano Spalletti ha prima tenuto un breve discorso agli uomini a sua disposizione e poi li ha divisi in due squadre facendo svolgere ad entrambe esercitazioni tecnico-tattiche. Nella parte conclusiva della seduta mattutina per gli azzurri anche studio delle situazioni su palla inattiva e sessione di calci di rigore.

Alle ore 16.15 gli azzurri partiranno da Firenze a Leverkusen, quindi alle 18.30 la conferenza stampa del ct Spalletti e del centrocampista Barella.