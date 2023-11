Running, maratona Palermo: successo etiope con Teshome e Yowhans

Duber Abdisa Teshome e Baraki Gebriala Yowhans sono i vincitori della ventottesima edizione della Maratona di Palermo. Yowhans, oltre alla vittoria, ha conquistato anche il record dell’evento in 2h42’24, scattato poco prima delle 8.30 dalla piazza Ruggero Settimo. Tra gli uomini, Teshome trionfa prendendo le distanze dagli avversari e registrando un buon 2h14’48. Gli atleti hanno attraversato la città, una volta per chi era impegnato nella mezza maratona e due volte per i maratoneti, affiancati dal Teatro Massimo, la Palazzina Cinese i Quattro Canti e San Domenico.