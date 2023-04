Running, Maratona di Amburgo 2023: Giovanna Epis cerca il record italiano

Tra le protagoniste più attese della maratona di Amburgo in programma domenica c’è anche Giovanna Epis per quello che è l’appuntamento più importante di questo inizio di stagione. L’azzurra, che lo scorso dicembre a Valencia ha abbattuto il suo personal best con 2h23’54” vuole come prima cosa trovare il nuovo record italiano, distante solo dieci secondi da quel crono, e con esso trovare magari un grande piazzamento al traguardo. Epis ha svolto la sua preparazione in Kenya fino a metà marzo, prima di fare ritorno in Italia, dove si è subito messa alla prova nella mezza con un riscontro confortante in 1h12:01 alla Stramilano prima di concludere il programma di allenamento redatto con coach Rondelli.

Come detto, il primo obiettivo è cercare di avvicinare ulteriormente il primato appartenente a Valeria Straneo, che resiste dal 2012. Favorita della manifestazione Tiruye Mesfin, capace di 2h18:47 a Valencia nel 2022 seguita nella start list dalla connazionale Sintayehu Tilahun, seconda a Milano l’anno scorso con 2h22:19.