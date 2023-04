Liverpool, Klopp: “Per salvare la stagione bisogna vincere molte partite”

“L’unica cosa che ci darebbe una chance di rilanciare la nostra stagione è vincere un bel po’ di partite”, esordisce così Jurgen Klopp nella conferenza stampa pre match. “Non mi piacere parlare di quello che potrebbe succedere nelle prossime partite, non ha senso. Meglio concentrarci sul Nottingham“. Poi ha concluso: “Sarà tutt’altro che un’amichevole, stanno lottando per salvarsi e per loro ogni punto è fondamentale. Nella nostra situazione tutto quello che conta è la prossima gara, non ci sono alternative, non potrei essere meno interessato a dove giocheremo dopo la partita di domani”.