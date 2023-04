Brighton, De Zerbi: “Elettrizzati per la semifinale. Sfidare l’United ti fa crescere”

Roberto De Zerbi e il suo Brighton si preparano ad affrontare a semifinale di FA Cup contro il Manchester United, domenica sera. “Siamo elettrizzati ma pronti. Vogliamo portare in campo la nostra qualità, il nostro stile e il nostro Dna. Il calcio è prima di tutto emozione ma dovremo essere anche lucidi e rilassati”. Il tecnico italiano ha poi continuato: “Dobbiamo abituarci alla pressione, giocare questo tipo di gare è un onore e non ho dubbi sulla mia squadra. Il Manchester United è una delle squadre migliori in Inghilterra. Ma se vuoi migliorare e crescere, devi giocare questo tipo di partite”. E sull’importanza della competizione ha aggiunto: “La comprendi non appena inizi a lavorare qui, è speciale”.