Running, Lago Maggiore Marathon 2023: vittorie per Poly e Rizzi

La XII SPORTWAY Lago Maggiore Marathon, organizzata da Sport PRO-MOTION A.S.D., ha visto trionfare Geoffrey Poly e Caroline Rizzi. In uno splendido percorso con vista sul lago, gli oltre 2mila iscritti sono partiti da Arona ed hanno vissuto una domenica all’insegna dello sport. In campo maschile, Poly ha rispettato il pronostico della vigilia, dominando fin dall’inizio ed imponendosi con il tempo di 2h31’13”. “E’ stata una giornata perfetta. Sono felice di aver gestito la gara al meglio e, anche se stare da solo al comando non è stato facile, ho tenuto duro” ha dichiarato il transalpino, capace di precedere gli svedesi Victor Backman, secondo in 2h43’13”, e Philip Otterdahl, terzo in 2h44’39”. Quarta piazza per Simone Berrino, migliore azzurro in 2h45’07”.

Nel femminile, invece, a tagliare il traguardo per prima è stata la svizzera Caroline Rizzi, che ha fermato il crono in 2h59’10”. “Ho sofferto un po’ nel finale, ma sono contentissima di questo risultato” ha dichiarato. Sul podio anche la canadese Joan Chung, seconda in 3h02’03” e l’azzurra Ilaria Bergaglio, terza in 3h07’29”.

Oltre alla maratona, gli atleti hanno corso anche su altre distanze. Nella 33 km hanno trionfato Nicola Duchi in 1h53’32” e Arianna Lutteri in 2h13’12”. Nella 21 km, invece, successi per lo svizzero Lucien Epiney in 1h11’05” e Lara Paron per in 1h30’12”. Infine, nella 10 km hanno potuto festeggiare Marco Corti in 32’37” e Claudia Giacomotti in 40’11”. Ai nastri di partenza quest’oggi a Verbania anche il Sindaco Silvia Marchionini, che ha preso parte alla 10 km, e il primo cittadino di Gravellona Toce Giovanni (Gianni) Morandi, che ha fatto da pacemaker del tempo di 3h30’00” nella maratona.

“E’ stata una giornata molto emozionante, illuminata da un sole speciale che ha reso questa manifestazione una vera e propria festa. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro del mio staff, che ringrazio, al supporto di partner ed istituzioni e, naturalmente, del ricco gruppo di volontari, alcuni dei quali collaborano tutto l’anno con noi per la riuscita della manifestazione” ha detto l’organizzatore Paolo Ottone.