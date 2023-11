Genoa, Gilardino: “C’è amarezza e dispiacere, bisogna crescere”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Cagliari: “C’è amarezza e dispiacere per il risultato, dopo un primo tempo equilibrato la gara si è aperta, abbiamo commesso troppe imperfezioni e dopo averla ripresa dovevamo tenere l’attenzione alta per portarla a casa. Così non è stato, però nel finale ci sono state situazioni importanti nelle quali dovevamo fare gol. Per noi sono tutti scontri diretti, ogni gara implica sacrificio e sotto questo punto di vista non posso imputare niente ai ragazzi, bisogna crescere, per restare in Serie A dobbiamo fare delle correzioni. La reazione c’è stata, dobbiamo ripartire voltando subito pagina visto che ci aspetta un’altra gara importante e ci faremo trovare pronti. Gudmundsson? Croce e delizia, ha fatto un gol incredibile ma poi ha perso il contrasto nel gol del Cagliari. Ce lo teniamo stretto, ha qualità, grazie anche al lavoro dei compagni”.