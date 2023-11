Arriva il primo errore in Serie A dal dischetto per Romelu Lukaku. Passano appena due minuti nel match tra Roma e Lecce quando l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa: sul dischetto si posiziona il belga che va alla battuta centralmente. Para Falcone in maniera decisa, confermandosi il primo portiere a frenare l’attaccante dal dischetto.