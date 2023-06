Brescia-Cosenza, Coisp: “Violenza inaccettabile, otto agenti sono rimasti feriti”

“Quanto accaduto in occasione della partita di ritorno dei play out a Brescia è gravissimo e inaccettabile. Otto colleghi poliziotti, cinque del reparto di Padova e tre del reparto di Milano, sono rimasti feriti e uno di loro dovrà essere operato oggi per la frattura riportata a una gamba. Ancora una volta, evidentemente, dei criminali travestiti da tifosi confondono lo sport con la violenza”. Sono le parole del segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, dopo quanto accaduto ieri nel finale della sfida playout tra Brescia e Cosenza. “La nostra solidarietà oggi va a tutti i colleghi che hanno fronteggiato con grande professionalità e spirito di servizio, fino a tarda notte, la follia che si è scatenata dentro e fuori lo stadio Rigamonti”, conclude.