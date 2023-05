Internazionali BNL d’Italia 2023, Dalila Spiteri: “Orgogliosa del movimento tennistico siciliano” (VIDEO)

di Pietro Corso 49

Dalila Spiteri è in finale alle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023. La licatese ha sconfitto Giorgia Pedone per 6-2 6-1 in quello che è stato sino ad ora il match meno sofferto del suo percorso verso l’ultimo atto del tabellone di pre-quali. “Per fortuna o per sfortuna ho dovuto affrontare un derby in semifinale – ha detto Pedone -. Conosco Giorgia da molti anni; la partita è andata esattamente come programmato, sono molto contenta di aver raggiunto la finale“. Con Luca Potenza (licatese come Spiteri), ma anche Gabriele Piraino ed i fratelli Tabacco (Fausto e Giorgio) il numero di siciliani in queste prime fasi di torneo è stato molto alto: “Sono orgogliosa del movimento siciliano. Provenire da un piccolo paesino come Licata ed arrivare sino a qui è una soddisfazione immensa. In generale sono felice del gruppo che abbiamo formato, stiamo andando tutti benissimo“.