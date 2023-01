Running, Cinque Mulini 2023: Crippa riporta l’Italia sul podio, è secondo dietro Gideon Rono

Dopo 18 anni, l’Italia torna sul podio della gara internazionale maschile della ‘Cinque Mulini‘. Yeman Crippa chiude al secondo posto la 91esima edizione della classica gara di corsa campestre che oggi pomeriggio è andata in scema sui prati di San Vittore Olone alle porte di Milano. L’azzurro, campione europeo in carica dei 10.000 metri, è stato preceduto dal keniano Gideon Kipkertich Rono, vincitore dopo 10,2 chilometri in 29’00, mentre ad agganciare l’ultimo gradino del podio è stato il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui (29’45). L’ultima vittoria italiana tra i ‘mulini’ resta quella di Alberto Cova del 1986. Al femminile, trionfo della keniana Beatrice Chebet (19’41) davanti alla connazionale Lucy Mawia (19’56) e a Francine Niyomukunzi del Burundi (20’24). Miglior italiana, Giovanna Selva (20’36/Carabinieri).