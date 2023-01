Chelsea, ufficiale l’acquisto di Mudryk: contratto fino al 2031

Prosegue la campagna acquisti faraonica del Chelsea, che tramite i propri canali ufficiali ha comunicato di aver acquistato a titolo definito Mykhailo Mudrykh dallo Shaktar Donetsk. Il giovane talento ucraino ormai da mesi era seguito da diverse squadre di Premier League, con l’Arsenal sempre apparsa come la pretendente più vicina. Tutto è cambiato nelle ultime 24 ore, con la dirigenza dei Blues che si è presentata ad un incontro con gli ucraini del Donetsk e ha chiuso la trattativa in poco tempo. L’attaccante ucraino ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031. L’operazione è costata al Chelsea circa 100 milioni di euro solo per il cartellino del calciatore.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023