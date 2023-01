Torino-Spezia, infortunio muscolare per Lukic: esce all’intervallo

Tegola per Ivan Juric all’intervallo di Torino-Spezia. Il tecnico croato, infatti, ha dovuto effettuare una sostituzione obbligata al rientro in campo dagli spogliatoi, vale a dire richiamando Sasa Lukic che si era infortunato nei minuti finali del primo tempo. Problema muscolare per il centrocampista, al suo posto dentro Linetty e da valutare le condizioni del numero 10 della squadra granata.