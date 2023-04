Running, Biella-Graglia 2023: trionfano Robert Grant Britton e Matilde Bonino

In archivio la 20ª riedizione della Biella-Santuario di Graglia, che ha visto 164 partecipanti gareggiare nella mattinata di domenica 16 aprile sullo storico percorso di 11,3 km con un dislivello di 400 metri. Organizzata dall’As Gaglianico 74, è stata vinta dall’inglese Robert Grant Britton, portacolori di Climb Runners con il tempo di 44’15”. Secondo posto per l’astigiano Jacopo Alberto Musso (Atletica Saluzzo) staccato di 24 secondi, mentre a completare il podio è stato il biellese Christian Agnolin (Gac Pettinengo) in 45’05”.

La gara femminile è andata invece alla giovane Matilde Bonino, 18enne biellese dell’Atletica Stronese Nuova NordAffari che si è imposta con il crono di 49’18”. Alle sue spalle la genovese Iris Baretto (Atletica Saluzzo) in 49’35”; molto più distante invece Irene Corniati (Climb Runners), terza con 57’05”. Infine, è stato assegnato anche un premio speciale, il Trofeo alla memoria di Elio Cerruti. Ad aggiudicarselo, come migliore società della classifica a punti, è stato la Pietro Micca.