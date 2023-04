Serie C 2022/2023, i verdetti dell’ultima giornata: le combinazioni

Ultima giornata di fuoco per la stagione regolare di Serie C 2022/2023. Tra girone A, B e C, le poche cose certe sono le promozioni dirette: FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro hanno già il pass per il campionato cadetto. Per il resto, ci sono tanti piazzamenti ancora in discussione tra playoff, playout e retrocessioni dirette. Ecco il quadro.

GIRONE A

FeralpiSalò in B. Sette le squadre già qualificate ai playoff: Lecco (61), Pro Sesto (60), Pordenone (59), Vicenza (58), Padova (56), Virtus Verona (55), Arzignano (53) e Novara (52). Le prime quattro sono in corsa per un posto alla fase nazionale. Restano, eccezionalmente, due posizioni, perché il Vicenza, fresco di vittoria in Coppa Italia Serie C, regala un pass in più anche all’undicesima: la situazione di classifica vede Pergolettese a 51, Renate a 50, Juventus U23 a 49. Tre squadre per due posti. Nei bassifondi Piacenza (35) e Triestina (36) hanno l’obiettivo di evitare la retrocessione diretta. Albinoleffe (38) e Sangiuliano City (42) già condannate ai playout, il Trento (43) ha bisogno di una vittoria per evitarli e sperare di superare così Pro Vercelli e Mantova (46). Ma ricordiamo che i playout non si disputano se fra le due squadre coinvolte il distacco in classifica è superiore agli 8 punti: ci sono sette punti tra Trento e Triestina (ora penultima).

GIRONE B

Reggiana in B. Sono qualificate ai playoff già otto squadre: Cesena (76), Entella (76), Carrarese (62), Gubbio (60), Pontedera (59), Ancona (58), Lucchese (48), Siena (48). Lotta aperta per il secondo posto. Il Cesena (avanti negli scontri diretti) sfida l’Alessandria, l’Entella fa visita al Siena. Il Rimini (46) spera di tenersi stretta l’ultima posizione utile per la fase dei gironi, ma deve fare attenzione alla Recanatese (44): scontri diretti pari, la differenza reti promuove il Rimini (+2, contro il -8). Nei bassifondi, il Montevarchi è già retrocesso direttamente. L’Olbia ha evitato i playout (è prima in ogni classifica avulsa). Restano a rischio per l’ultimo posto playout (insieme a Vis Pesaro, San Donato e Imolese) Fiorenzuola (41), Torres (40) e Alessandria (38).

GIRONE C

Catanzaro in B. Il Crotone è già certo del secondo posto e dello status di testa di serie al playoff nazionale. Al Pescara (62) basta un punto per il terzo posto senza calcoli. Poi Picerno (59), Cerignola (59), Foggia (58), Monopoli (51). Baruffa per gli ultimi tre posti: Giugliano (46), Latina (46), Taranto (45), Potenza (45), Virtus Francavilla (43), Juve Stabia (45). E occhio anche dietro. La Turris (salva, è a 43). C’è l’Avellino a 43, con il Messina in sedicesima posizione a quota 40. La Viterbese (30) ultima invece ha bisogno di un mircolo per evitare retrocessione diretta con la Fidelis Andri a 33: scontri diretti pari. Questa la differenza reti: Fidelis -19, Viterbese -18. Ricordiamo che in chiave playout, gli spareggi non si disputano se fra le due squadre ipoteticamente coinvolte il distacco in classifica è superiore agli 8 punti. In questo caso la squadra peggio classificata retrocede direttamente in Serie D. Tra Messina e Fidelis, al momento, ci sono sette punti.