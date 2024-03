Running, Acea Run Rome The Marathon 2024: Hunegnaw favorito, l’Italia si affida a Calcaterra e Buccilli

Cresce l’attesa per l’Acea Run Rome The Marathon 2024, in programma domenica 17 marzo. La “più grande maratona italiana di sempre”, con partenza prevista alle 8:30, vedrà tanti atleti di spicco al via, determinati a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, che in 29 edizioni vanta otto nazioni vincitrici diverse (Kenya, Etiopia, Marocco, Russia, Algeria, Estonia, Ucraina e ovviamente Italia. Proprio all’Italia manca da molto il successo (Alberico Di Cecco nel 2005 e Ornella Ferrara nel 2004 gli ultimi).

Nella gara maschile, nel mirino c’è il 2:06:48 stabilito dall’etiope Bekele Tefera Fikre nel 2022, record che in 18 proveranno a battere. La maggior parte sono atleti del Kenya (ben dodici), ma attenzione anche agli italiani Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport Asd) e Carmine Buccini (Etrusca ASD). Il favorito numero uno è però etiope, Fentahun Hunegnaw, che nel 2019 corse la maratona di Amsterdam in 2:06:04. Calcaterra, soprannominato ‘Re di Roma’, proverà a giocarsi le sue carte partendo dal primato di 2:13:15 dalla maratona di Ferrara del 2000. Vanta invece un 2:16:30 fatto segnare a Rotterdam nel 2016 Buccilli, anche lui candidato ad un piazzamento di spicco. Per quanto riguarda la gara femminile, è l’etiope Kebede Megertu Alemu a detenere il record del percorso grazie al 2:22:52 messo a referto nel 2019. E proprio una sua connazionale, Zinash Mekonen Lema, è ritenuta favorita per il gradino più alto del podio. Attenzione però alla keniana Lydia Naliaka Simiyu e all’etiope Sorome Negash Amente.