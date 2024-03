Fiorentina-Maccabi Haifa, Mandragora: “Non dobbiamo sbagliare l’approccio”

“Sto vivendo un buon momento, ho lavorato per questo anche quando le cose non stavano andando come adesso. Spero di continuare così, ben vengano i gol. Cercheremo di avere un approccio feroce avendo poco da gestire”. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa, in programma domani al Franchi. “Stiamo preparando la gara di domani come una partita importante, abbiamo una gran voglia di passare il turno ed andare avanti – ha aggiunto Mandragora in vista del match che riparte dal 4-3 per i viola – Dobbiamo fare la partita e non sbagliare l’approccio perché sarà di fondamentale importanza. Siamo consapevoli che questo è un mese molto importante per il proseguo della stagione, vogliamo fare risultati, andare avanti in Conference, poi penseremo a campionato e Coppa Italia”. Sull’occasione sprecata nella finale della scorsa edizione contro il West Ham: “Ci penso, è il rammarico più grande che ho, ma l’ho superata perché sono motivato a fare meglio nelle prossime occasioni che mi capiteranno. Per me è un motivo in più per fare in modo di arrivare al palcoscenico raggiunto nello scorso anno. Dobbiamo passare da diverse partite, ma faremo il nostro cammino”, conclude Mandragora.