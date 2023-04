Running, il 1 maggio la Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica

Tornata lo scorso anno dopo la pandemia, Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica va finalmente a ricollocarsi nella tradizionale data primaverile che l’ha accompagnata per gran parte dei suoi 25 anni di storia. Oderzo si prepara quindi per un nuovo 1° maggio di corsa con i campioni. Anche la formula tornerà ad essere molto simile a quella tradizionale: le gare saranno concentrate nel pomeriggio – prima partenza alle 15 – e proporranno, in successione, una tappa del Grand Prix Giovani, la sfida dei diversamente abili e infine le due prove dei campioni.

La prima sfida di valore assoluto, alle 17.30, sarà costituita dalla gara femminile. Grande star, mai applaudita prima in Piazza Grande, l’albanese Luiza Gega, l’anno scorso campionessa europea dei 3000 siepi, quinta ai Mondiali e oro ai Giochi del Mediterraneo. Sfiderà un plotone di azzurre di primo piano. Riflettori puntati su Ludovica Cavalli, campionessa italiana indoor di 1500 e 3000.

Nella gara maschile torna a Oderzo Daniele Meucci, il campione europeo di maratona, primo all’ombra del Torresin nel 2011 e 2014 e secondo nel 2022, battuto solo dal campione italiano Pietro Riva. Da seguire poi Neka Crippa, argento europeo a squadre nel cross di Venaria Reale e miglior italiano alla recente Maratona di Roma con record personale portato a 2h12’11”, e Pasquale Selvarolo, vicecampione italiano di cross e anch’egli argento a squadre nel cross continentale, che all’inizio del mese ha corso la mezza maratona in Riviera del Brenta in 1h02’02”.