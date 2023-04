De Zerbi: “Il futuro? Per il mio percorso ora è importante restare al Brighton”

“Il mio futuro? Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere al Brighton”. Roberto De Zerbi chiude alle tante indiscrezioni di mercato su un suo addio alla panchina ereditata da Potter in un’intervista a SportMediaset. “La mia volontà è quella di rimanere, poi dovrò parlare col club e confrontarci per capire cosa si aspettano, cosa vogliono, quali sono le loro ambizioni. Già ho dovuto lasciare lo Shakhtar dopo pochi mesi di lavoro e l’ho fatto malvolentieri. Andare via dal Brighton mi sembrerebbe come non portare a termine il lavoro”.

“Sono cresciuto al Milan e ho vissuto la mia formazione calcisticca lì. Sono tifoso del Brescia ma sono riconoscente ai rossoneri per quello che mi hanno dato. C’è sempre un occhio di riguardo”, afferma il tecnico. “Non vorrei spostarmi da Brighton poi vedremo cosa succederà anche perché prima o poi dovrò spostarmi. Mi piacerebbe un giorno tornare in Italia però mi piacerebbe fare altre esperienze all’estero: una in Germania e una in Brasile”, dichiara l’ex Sassuolo.