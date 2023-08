Serie A 2023/2024, abbonamenti a gonfie vele: le big volano, Genoa e Lecce da record

La Serie A riparte dagli stadi pieni. A due giorni dalla ripresa del campionato, la campagna abbonamenti delle squadre prosegue a gonfie vele, al punto che per tre società la vendita è già finita da un pezzo: Milan, Inter e Roma hanno fatto registrare in pochi giorni il sold out degli abbonamenti. Per i rossoneri la vendita classic è esaurita, rimane solo quella ‘Vip’ a partire da 2.000 euro. Nessun posto rimasto anche per i nerazzurri, che hanno già aperto la lista d’attesa per la stagione 2024/25. Tetto di 40.000 tessere raggiunto anche dalla Roma, che non toccava certe cifre dal 2003-04 (39.615, mentre il record è di 47.000 nel 2001). Entusiasmo in casa Lazio che vede ad un passo il primato dell’era Lotito: toccata quota 28.400 tessere, l’obiettivo è sforare le 30.000. Crescono rispetto alla scorsa stagione anche i numeri in casa Napoli. “Ad oggi circa 22.000 tifosi hanno deciso abbonarsi e assicurarsi il proprio posto al Maradona per tutta la stagione. Abbiamo ancora disponibilità di poche centinaia di posti nei settori di Distinti Inferiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, con la possibilità per Under-14, Under-30 e Over-65 di poter accedere a tariffe speciali”, ha fatto sapere il club partenopeo in un comunicato. In casa Juventus invece la vendita ripartirà il 28 agosto, come comunica la società. Due invece i record assoluti già battuti: il Genoa ha annunciato di aver superato i 25.500 abbonamenti in quello che è un primato storico per la città di Genova con i tifosi del Grifone che scavalcano i rivali della Sampdoria (che intanto è prima in B con più di 16.000 tessere). Record anche per il Lecce che chiude la campagna a quota 19.948.