Rugby, Sei Nazioni: l’Irlanda si impone sulla Francia 38-17 nel match di apertura

Francia e Irlanda si incontrano a Marsiglia per dar via al Sei Nazioni 2024, in una partita che termina 17-38. I campioni in carica si dimostrano in controllo del match sin dai primi momenti, con i francesi che non riescono a rispondere. Il primo parziale termina 10-17 e per la Francia dimostra letale a lungo andare l’espulsione di Willemse dopo appena venti minuti di gioco a seguito di un doppio giallo. Se nella prima parte di match i francesi tengono duro e rispondono agli attacchi dell’Irlanda, nella seconda metà gli uomini di Andy Farrell fanno la differenza. Gli irlandesi annichiliscono gli avversari, che non riescono a rispondere e il parziale termina 7-21. Sul finale la squadra transalpina tenta il tutto e per tutto sferrando un estremo attacco, ma il risultato non cambia e l’Irlanda vince 38-17.