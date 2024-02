Highlights e gol Strasburgo-Psg 1-2: Ligue 1 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Il video con gli highlights e i gol di Strasburgo-Psg 1-2, match valido per la Ligue 1 2023/2024. Allo Stade de la Meinau protagonista nel bene e nel male Kylian Mbappe, visto che il tanto discusso talento dei parigini sbaglia un rigore per poi però segnare il gol del vantaggio. E’ di Asensio il raddoppio nella ripresa, mentre Bakwa la riapre ma non basta per evitare la sconfitta – che mancava da due mesi – ai padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti.