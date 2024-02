Lecce, Piccoli: “Vincere così è ancora più bello, è l’inizio di un percorso”

L’attaccante del Lecce Roberto Piccoli parla ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Fiorentina: “Vincere così porta via tantissime energie, ma è ancora più bello, ce la godiamo il doppio una vittoria che cercavamo ed è veramente importante per noi, per la squadra e per questa città. Ormai al 90° devo stare attento, sembra che ho la calamita. Siamo un bellissimo gruppo e si è visto con l’abbraccio sotto la nostra curva. Sto crescendo, ho anche recuperato da un anno e mezzo di infortuni che non mi lasciavano andare. Ora sto bene, ascolto il mister e quando mi chiama in causa mi faccio trovare sempre pronto. Prima vittoria del 2024? E’ l’inizio di un percorso che portiamo avanti dalla prima giornata, dobbiamo continuare a lavorare bene in settimana. Si è visto che in questi giorni è scattato qualcosa, c’è stata una bellissima reazione di squadra e siamo veramente contenti”.