Rugby, Sei Nazioni 2024: ufficializzato il calendario, per l’Italia esordio contro l’Inghilterra

Il Sei Nazioni 2023 è ancora nel vivo del suo svolgimento, ma per gli organizzatori è già tempo di dedicarsi all’organizzazione della prossima edizione. Il board dello storico torneo rugbystico ha pubblicato il programma del 2024, che sarà aparrto dal match tra Francia e Irlanda venerdì 2 febbraio alle ore 21:00. Il giorno seguente ci sarà l’esordio dell’Italia all’Olimpico contro l’Inghilterra. Gli azzurri giocheranno in casa anche il quarto turno contro la Scozia, programmato per sabato 9 marzo. Le trasferte saranno invece quelle contro l’Irlanda l’11 febbraio, la Francia il 25 dello stesso mese e infine il Galles nell’ultima giornata del 16 marzo.