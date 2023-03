Tiro a volo, l’Italia parte con il piede giusto nella tappa di Coppa del Mondo di Doha

Ottimo inizio per i colori azzurri nella seconda prova di Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo a Doha. Dopo la prima giornata di qualificazione nello skeet individuale Luigi Agostino Lodde e Gabriele Rossetti si trovano al comando della classifica provvisoria maschile con un eccezionale 75/75. Insieme a loro si trovano in testa anche lo statunitense Vincent Hancock, il danese Jasper Hansen e l’egiziano Azmy Mehelba. Sono più attardati, invece, Niccolò Sodi che domani ripartirà dal punteggio di 72. Bella prestazione da parte di Elia Sdruccioli che, grazie al suo 75/75, si posiziona in classifica come RPO (Ranking Points, fuori gara).

In campo femminile l’Italia brilla con Simona Scocchetti, che ha mancato un solo piattello totalizzando un 74/75; l’azzurra si trova, dunque, alle spalle della slovacca Danka Bartekova, che guida la classifica provvisoria con 75/75. Anche Diana Bacosi e Martina Bartolomei, che realizzano rispettivamente un 73/75 ed un 72/75. Nella giornata di domani, martedì 7 marzo, la gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione ed i migliori otto di ciascuna classifica proseguiranno la sfida nelle semifinali e nella finale.