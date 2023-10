Rugby, il ranking aggiornato dopo i Mondiali 2023: l’Italia guadagna due posizioni, top 10 a un passo

Grandi novità nel ranking mondiale di rugby, aggiornato al termine della Coppa del Mondo 2023, andata in scena in Francia e vinta dal Sudafrica. Proprio gli Springboks hanno guadagnato la testa della graduatoria, superando l’Irlanda. Completa il podio la Nuova Zelanda, che ha scavalcato i transalpini, mentre da segnalare anche il balzo in avanti dell’Inghilterra, quinta. E l’Italia? Nonostante l’eliminazione nella fase a gironi, ha guadagnato due posizioni, sorpassando Georgia e Samoa e salendo a quota 75.63 punti. Gli azzurri occupano dunque l’undicesima piazza a una manciata di punti dalla top 10, distante appena 0.45 (Fiji, decima, ha 76.38 punti). Di seguito il ranking aggiornato.

1 Sudafrica 94.54

2 Irlanda 90.57

3 Nuova Zelanda 89.80

4 Francia 87.81

5 Inghilterra 85.46

6 Scozia 83.43

7 Argentina 80.68

8 Galles 80.64

9 Australia 77.48

10 Fiji 76.38

11 Italia 75.93

12 Giappone 74.27