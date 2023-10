Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio e Fiorentina, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Sarri deve fare a meno di Casale al centro della difesa e potrebbe puntare su un giocatore esperto come Patric al fianco di Romagnoli. Dubbi in avanti, dove scalpita Zaccagni e Castellanos insidia Immobile per una maglia da titolare. I Viola hanno perso dopo Dodò anche Kayode sulla corsia destra di difesa. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 30 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

FIORENTINA: Terracciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Beltran.