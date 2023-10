Basket Eurolega 2023/24: Milano attende il Maccabi con il dubbio Mirotic

L’Olimpia Milano cercherà di ripartire in Eurolega contro il Maccabi in casa. Dopo la sconfitta pesante contro il Monaco, Milano vuole mettere punti in cascina per poter puntare alle fasi successive della competizione europea. Lo dovrà fare contro un Maccabi in forma.

L’Olimpia attraversa un momento oggettivamente difficile, reduce dai ko con Alba Berlino e Pesaro, e ha davanti una settimana impegnativa (giovedì il Monaco, poi Brindisi). In dubbio Nikola Mirotic che ha accusato un risentimento al tendine d’Achille sinistro dopo la gara con Pesaro. Il giocatore verrà rivalutato prima della gara per deciderne l’impiego, con restrizione di minutaggio, o meno. Della sfida ne ha parlato Ettore Messina, coach dell’Olimpia: “Affrontiamo una squadra estremamente atletica, profonda, con un playmaker che tiene per mano tutti i compagni. Il Maccabi per definizione è una squadra che ha mentalità e coesione soprattutto nei momenti difficili. Ha perso a Monaco, ma ha avuto tempo per riposare e prepararsi. Me l’aspetto fortemente motivato. Noi dovremo almeno pareggiare la loro determinazione e sicuramente mostrare una migliore qualità di gioco rispetto alle ultime partite”