Rugby, nuovo tecnico per l’Italia: Gonzalo Quesada guiderà la Nazionale maschile dal 1° gennaio

Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto che il nuovo ct della Nazionale maschile dell’Italia di rugby sarà Gonzalo Quesada. Il tecnico argentino prenderà il posto di Kieran Crowley a partire dal 1° gennaio 2024. Quesada ha guidato in due occasioni come Director of Rugby e capo allenatore lo Stade Francais, squadra con la quale è riuscito a raggiungere il barrage del Top14 francese.

“L’arrivo di Gonzalo Quesada sulla panchina dell’Italia è una magnifica notizia per tutto il nostro rugby. Portiamo nel nostro Paese e nel nostro movimento uno dei giovani tecnici più in vista del panorama internazionale, che condivide con noi progetti e ambizioni, la visione di una Nazionale che saprà negli anni a venire, lungo la strada che ci porta sino alla Rugby World Cup australiana del 2027, rappresentare un vero pericolo per tutti gli avversari” ha detto il Presidente FIR Marzio Innocenti.

“Sono onorato e orgoglioso di diventare il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana negli anni a venire. Ringrazio la Federazione, il Presidente e il Consiglio per questa opportunità e per questa grande sfida. La nostra emozionante missione sarà quella di portare questa squadra ad esprimere il proprio massimo potenziale” ha commentato Gonzalo Quesada. A questo link la nota integrale.