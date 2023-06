Moto2 GP Germania 2023, risultati e classifica FP2: Arbolino fa registrare il miglior tempo

Il pilota italiano Tony Arbolino, leader del Mondiale Moto2, ha chiuso con il tempo di 1’26″859 in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2023. Secondo lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro), a 248 millesimi; terzo posto per il thailandese Somkhiat Chantra, a quasi 3 decimi. Quarto lo spagnolo Marcos Ramirez (Forward), a 561 millesimi; quinto il belga Barry Baltus, a 6 decimi. Dal sesto in poi ritardi pesanti con Lowes, Roberts, Tulovic, Celestino Vietti e Lorenzo Dalla Porta a completare la top ten. Sessione caratterizzata da pioggia e pista bagnata con conseguenti tempi molto lontani da quelli della mattina.

CLASSIFICA COMBINATA FP2