Serie A, diritti tv: offerte da Dazn, Sky e Mediaset, out Amazon e Rai. Al via trattative private

Le buste sono state aperte, i diritti tv del campionato di Serie A dal 2024 al 2029 entrano nella fase calda. Sono pervenute tre offerte alla Lega: Dazn, Sky e Mediaset per la partita in chiaro del sabato sera. Si sono defilate Rai, Amazon Prime e Discovery che quindi non potranno trasmettere nessuna partita nei prossimi anni. Nei prossimi giorni partiranno le trattative private con le tre emittenti che hanno formulato un’offerta per arrivare ad una definizione. L’Assemblea, su proposta del presidente Lorenzo Casini, si era aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi, presidente del Monza scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. Tutti i presidenti dei club si sono alzati in piedi e hanno ricordato l’ex numero uno del Milan con un lungo applauso.

GLI OTTO PACCHETTI NEL BANDO: IN COSA CONSISTONO

OFFERTE E TRATTATIVE – C’era tempo per offrire sino alle ore 10 di giovedì 15 giugno. Da quel momento in poi chi non ha offerto nulla non può rientrare in un secondo momento. Quindi le trattative private che la Lega di Serie A condurrà, avverranno con le emittenti che hanno presentato la propria offerta entro la data e l’orario di cui sopra. Le trattative private si terranno il prossimo 26 di giugno. In caso di esito negativo la Lega Serie A procederà, nell’Assemblea del 27 giugno, all’apertura delle offerte ricevute da parte di 6 soggetti nell’ambito dell’invito a presentare proposte per la commercializzazione e distribuzione del canale Serie A, cui seguirà una fase di trattativa con gli stessi 6 soggetti.

GLI SCENARI E LE IPOTESI – Un punto di caduta si potrebbe trovare nell’ipotesi numero otto del bando: 9 partite visibili su due diverse emittenti (co-esclusiva) in ogni giornata (Dazn e Sky) e la decima su Mediaset in esclusiva e obbligatoriamente in chiaro (sarebbe la partita del sabato sera con inizio fissato alle 20.45). Ma è da capire anche il ruolo di Dazn che potrebbe optare solo per l’esclusiva e non per la co-esclusiva con Sky. Un’altra possibilità è rappresentata dal pacchetto numero 2: 6 partite in esclusiva+3 partite in co-esclusiva tra due emittenti (Dazn e Sky in questo caso) e una partita in esclusiva in chiaro (Mediaset).

LE CIFRE – Il prezzo di partenza indicato dal bando si aggira intorno al miliardo di euro. Nel triennio 2021-2024 Dazn si è aggiudicato il pacchetto principale per 840 milioni e Sky quello per tre partite su 10 a giornata in co-esclusiva per 87,5 per un totale di 927,5 milioni di euro.. La richiesta sarebbe stata di 1 miliardo e 150 milioni in caso di accordo triennale, 1 miliardo e 265 milioni per quattro anni e, infine, un miliardo e 380 milioni annui fino alla stagione 2028/29 ovvero cinque anni.

PROSSIMO CAMPIONATO – La prossima stagione, 2023/2024, sarà invece l’ultima del bando triennale 2021-2024 e quindi le partite, così come è stato negli scorsi due campionati, verranno trasmesse tutte da Dazn mentre Sky avrà la possibilità di trasmettere tre incontri per giornata negli slot ormai noti e consolidati: una partita venerdì sera o lunedì sera (ore 20.45), una partita sabato sera (ore 20.45) e l’anticipo di domenica (ore 12:30).