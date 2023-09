Rugby, Mondiali 2023: la Nuova Zelanda batte la Namibia 71-3

La Nuova Zelanda batte la Namibia per 71-3. Una partita monopolizzata dai neozelandesi, che non lasciano spazio agli avversari e si dimostrano tecnicamente superiori. Il match vedeva gli All Blacks favoriti dal primo momento e i pronostici si sono rivelati corretti, con la Nuova Zelanda che è uscita vincitrice del match valido per il girone dei Mondiali di cui fanno parte anche l’Italia e la Francia.

Partono subito forte gli All Blacks, che con una serie di mete chiudono la prima metà di gioco 38-3. La Namibia esce dal campo con poche speranze per il secondo tempo, ma in campo non si è vista una Nuova Zelanda perfetta, anzi. Tanti errori anche da parte degli All Blacks, di cui però gli avversari non hanno approfittato. Si torna in campo sotto la pioggia a Tolosa, dove i namibiani cercano di reagire al dominio del primo tempo da parte dei neozelandesi. Nonostante lo spazio che la squadra della Nuova Zelanda concede erroneamente, la Namibia non riesce a trarne vantaggio e dopo un primo momento di difficoltà, gli All Blacks tornano all’attacco, senza quasi essere fermati dai rivali. La partita si chiude con il tabellone che segna 71-3 in favore della Nuova Zelanda, che si rifà dopo una prima gara persa contro la Francia. La Namibia invece assapora nuovamente la sconfitta, già trovata contro l’Italia.