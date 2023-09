Sport in tv oggi venerdì 15 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di oggi, venerdì 15 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra Italia e Cile, non prima delle 15. Prosegue anche la Vuelta 2023, che si avvicina alla sua conclusione, con la 19esima tappa, la La Baneza-Iscar. Da segnalare anche il ritorno della Serie C, con i primi anticipi di giornata, e le prove libere del Gran Premio di Singapore per quanto riguarda la F1. Proseguono anche i tornei femminili di San Diego, 500, e Osaka, 250, senza italiane in tabellone.