Rugby, Mondiale 2023: l’Inghilterra batte l’Argentina. Bene l’Australia, l’Irlanda demolisce la Romania

Si chiude con il successo dell’Inghilterra la seconda giornata della Rugby World Cup maschile 2023 in corso di svolgimento in Francia. Contro l’Argentina il quindici inglese va sotto dopo sei minuti con un calcio piazzato di Boffelli, ma da quel momento si apre un parziale di 27 a 0 tutto firmato da George Ford che tra calci di punizione e drop vincenti mette a segno tutti i punti della sua squadra. L’unica meta di serata la segna la formazione sudamericana nel minuto finale con Bruni. La trasformazione di Boffelli chiude il match sul 27-10.

Nel secondo match di giornata, dopo il successo dell’Italia ai danni della Namibia, l’Irlanda a Bordeaux aveva demolito la povera Romania con lo score di 82-8. Ben dodici le mete messe a segno dagli irlandesi in un pomeriggio molto tranquillo che li porta al comand provvisorio del Gruppo B in attesa dell’esordio di Scozia e Sudafrica. Vittoria anche per l’Australia, che al debutto ha superato un’ottima Georgia con il punteggio di 35-15. I Wallabies mettono in cassaforte la vittoria inaugurale già nel primo tempo, chiuso 21-3 grazie a due mete nei primi 10′ che portano la firma di Petata e Nawaqanitawase e tre successivi calci di punizione di Donaldson. Nel secondo tempo, dopo aver subito la meta di Ivanishvili è lo stesso Donaldson a salire in cattedra con due mete e relative trasformazioni. Nel minuto finale Gigashvili mette altri punti a tabellino per la formazione georgiana.