Rugby: l’Italia Under 20 sbatte contro le Fiji per 41-26

Non basta il tentativo di romenta per l’Italia Under 20 del Rugby: contro le Fiji arriva la sconfitta col risultato di 41-26. Poca lucidità difensiva e manovra poco effivace in fase di conquista permettono poi agli isolani di vincere. La squadra di Brunello è costretta ora a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara di venerdì contro la perdente tra Argentina e Giappone: in palio la retrocessione nel Trophy 2024.