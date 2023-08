Rugby: auto contromano sulla Cassia Bis. Lo Cicero salvo per miracolo

Terrore sulla Cassia Bis, alle porte di Roma strada in cui poteva essere luogo di un incredibile tragedia. Infatti, nel pomeriggio di sabato 19 agosto un automobilista è entrato nella direzione sbagliata, percorrendo diverse centinaia di metri in contromano scatenando il terrore generale.

Sulla strada nell’ora della tragedia sfiorata si trovava il rugbista della Nazionale Italiana Andrea Lo Cicero che è stato coinvolto nell’incidente, rimanendo fortunatamente quasi senza conseguenze. L’automobilista, per non bastare, da un video si vede che si trovava al telefono, non pensando di poter essere autore di una tragedia che poteva assumere conseguenze abbastanza gravi. Lo Cicero ha raccontato questa esperienza sui social: “Prego Dio. Vivi per miracolo. Macchina contromano sulla Cassa Veientana. Follia totale“.