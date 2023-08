Udinese-Juventus, i 26 convocati di Sottil: presente Samardzic

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha diramato l’elenco dei convocati per la partita contro la Juventus, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Non passa inosservata la presenza di Lazar Samardzic, nel mirino della Lazio dopo che il suo passaggio all’Inter è saltato. Assenti invece per infortunio Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue. Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Silvestri; 72 Malusà; 99 Piana

DIFENSORI: 5 Guessand; 12 Kamara; 13 Ferreira; 14 Abankwah; 18 Perez; 27 Kabasele; 29 Bijol; 33 Zemura; 83 Nwachukwu

CENTROCAMPISTI: 2 Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 8 Quina; 11 Walace; 21 Camara; 24 Samardzic; 79 Pejicic

ATTACCANTI: 7 Success; 9 Beto; 15 Aké; 17 Lucca; 20 Semedo; 26 Thauvin