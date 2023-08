Roma, Mourinho con Aouar contro la Salernitana: Paredes in panchina

Nella scorsa stagione si giocò all’Arechi e la decise Bryan Cristante. Oggi Roma-Salernitana è ancora una delle gare della prima giornata di Serie A ma il palcoscenico sarà l’Olimpico, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Josè Mourinho (squalificato) lo sa bene e ha chiesto in conferenza stampa ai tifosi di sostenere a gran voce i suoi giocatori. A partire da Andrea Belotti, reduce da una stagione da zero gol in campionato e attualmente unico centravanti a disposizione del tecnico portoghese dopo l’infortunio di Abraham e i ritardi sul mercato. Senza Pellegrini e Dybala, squalificati, toccherà ad El Shaarawy agire a supporto dell’ex Torino. Gli unici volti nuovi che dovrebbero partire dal 1′ invece sono Rasmus Kristensen e Houssem Aouar. Il primo agirà a destra nel 3-5-2, mentre l’ex Lione completerà il centrocampo insieme a Bove, Cristante e Spinazzola (l’altro quinto in ballottaggio con Zalewski). Solo panchina invece per Leandro Paredes e Renato Sanches, che hanno pochi allenamenti in gruppo, mentre Ndicka “deve imparare a giocare con noi”, per usare le parole di Mourinho.