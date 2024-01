Rublev-Ruusuvuori oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Hong Kong 2024

Andrey Rublev se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nella finale dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Il tennista russo si conferma già durante questa prima settimana della stagione una sicurezza a questo livello, confermando il pronostico dal primo turno fino alle semifinali e riuscendo già ad ottenere l’accesso per il suo primo atto conclusivo del nuovo anno. Di fronte si ritrova un Ruusuvuori che ha eliminato al secondo turno la testa di serie numero due Khachanov, riuscendo poi a superare anche Kotov e Ofner nei due round successivi. Il finlandese si è aggiudicato l’ultimo precedente giocato a Cincinnati lo scorso agosto, ma Rublev conduce 2-1.

Rublev e Ruusuvuori scenderanno in campo oggi, domenica 7 gennaio, non prima delle 09:30 italiane. La diretta televisiva dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, l’appuntamento avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà questa finale, fornendo ai propri lettori news, highlights e le parole dei protagonisti.