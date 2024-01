LIVE – Musetti-Kotov, secondo turno Atp Hong Kong 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Kotov, incontro valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 (cemento outdoor). Il carrarino torna in campo dopo aver debuttato in scioltezza contro la wild card di casa Chak Lam Coleman Wong. Adesso l’asticella si alza notevolmente con il top settanta russo, che al primo turno ha spezzato la resistenza del portoghese Nuno Borges. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera a livello di circuito maggiore. Musetti partirà leggermente favorito ma dovrà stare attento alla pesantezza di colpi del bombardiere sovietico, protagonista di un finale di 2023 da incorniciare e partito con il piede giusto anche nel nuovo anno. In palio per il vincitore c’è un quarto di finale contro uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori oppure il russo Karen Khachanov. Anche Sportface.it seguirà l’incontro tra Musetti e Kotov, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Centre Court. Prima di loro il confronto tra il finlandese Emil Ruusuvuori e il russo Karen Khachanov, che daranno avvio alle ostilità non prima delle ore 11.00 italiane (le 18.00 locali).

COME SEGUIRE MUSETTI-KOTOV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MUSETTI-KOTOV (DIRETTA)