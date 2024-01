Pineto-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Gubbio, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli abruzzesi sono una delle più grandi sorprese di questa prima parte di stagione e hanno intenzione di proseguire su questa strada per guadagnare uno slto nei playoff. La compagine umbra, dal suo canto, spera di portare a casa la vittoria da un campo difficile per recuperare qualche posizione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

