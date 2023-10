Rublev-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Shanghai 2023

Rublev e Hurkacz scenderanno in campo domenica 15 ottobre, alle 10:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento cinese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Il match potrà essere seguito anche in streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Rublev e Hurkacz garantendo ai propri lettori una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.

affronterànelladel, in programma sul cemento cinese. Saranno il russo e il polacco, rispettivamente teste di serie 5 e 16, a contendersi il penultimo Mille stagionale. Entrambi andranno a caccia del secondo Masters 1000 in carriera e lo faranno essendo reduci da due semifinali insidiose ma portate a casa in due set. Rublev, che non ha ancora perso set in tutta la settimana, ha liquidato Grigor Dimitrov, mentre Hurkacz – che invece ha ceduto due parziali, uno a Zhang e uno a Marozsan – ha regolato Sebastian Korda. Match di vitale importanza per entrambi, che mette in palio molto più di un prestigioso titolo e 1000 punti. In caso di vittoria, Rublev si qualificherebbe aritmeticamente alle Atp Finals e ritoccherebbe il proprio best ranking, scavalcando Sinner in quarta posizione. Qualora vincesse invece Hurkacz, si porterebbe all’11° posto sia della Race che del ranking, rientrando in corsa per la qualificazione a Torino e rimettendo nel mirino una top 10 che in questo 2023 ha visto col binocolo. In parità i precedenti (2-2), con il russo che ha vinto i due più recenti, lo scorso anno sul cemento di Dubai e Indian Wells.